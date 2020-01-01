Кайтборд Crazyfly Allround 2019
Категории: Кайтборды CRAZYFLY
В комплекте: кайтборд, крепления, плавники, ручка, крепеж.
Размеры: 135 x 40 / 138 x 40 / 138 x 43 / 145 x 42 / 145 x 44 / 145 x 48
Особенности
- Конструкция и все ее компоненты производятся в Европе на собственном заводе CrazyFly
- Одиночный конкейв обеспечивает мягкую зарезку, доска чрезвычайно стабильна и удобна в управлении
- Использование многослойного стекловолокна позволило сделать доску очень прочной
CrazyFly Allround
Если вы ищете высококачественный кайтборд, который хорошо работает, круто выглядит и имеет очень привлекательную цену, тогда Allround - это доска для Вас.
Allround получил новый контур и новый одиночный конкейв. Типсы теперь более квадратные, что обеспечивает большую площадь поверхности для лучшей наветренной производительности, в то время как одиночный конкейв обеспечивает больший комфорт и делает ход Allround намного более плавным.
Allround - невероятно удобная доска с мягким флексом, отличной способностью противостоять ветру и оптимальными толчковыми характеристиками, она состоит из трех основных элементов: деревянного сердечника, осевого стекловолокна и кантов. Эти три высококачественных элемента позволяют доске обеспечить фантастическую производительность на воде.
Конструкция Allround спроектирована для широкого круга райдеров от новичка до среднего уровня.
|Тип товара
|Кайтборд + крепления
|Стиль катания
|Фрирайд
|Год выпуска
|2018
|Бренд
|CRAZYFLY
|Размер борда
|138*43 см
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