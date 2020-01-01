Информация
Магазин

Кайтборд Crazyfly Allround 2019

Кайтборд Crazyfly Allround 2019
-8%
Кайтборд Crazyfly Allround 2019
Кайтборд Crazyfly Allround 2019
Кайтборд Crazyfly Allround 2019
Кайтборд Crazyfly Allround 2019
CRAZYFLY
Тип товара Кайтборд + крепления
Стиль катания Фрирайд
Год выпуска 2018
Бренд CRAZYFLY
Размер борда 138*43 см
Все характеристики
Размер борда:
138*43 см
В наличии
27 000 Р 29 500 Р

БОНУС: 1 350 Р
К сравнению В избранное

Категории: Кайтборды CRAZYFLY

Обзор

В комплекте: кайтборд, крепления, плавники, ручка, крепеж.

Размеры: 135 x 40 / 138 x 40 / 138 x 43 / 145 x 42 / 145 x 44 / 145 x 48


Особенности

  • Конструкция и все ее компоненты производятся в Европе на собственном заводе CrazyFly
  • Одиночный конкейв обеспечивает мягкую зарезку, доска чрезвычайно стабильна и удобна в управлении
  • Использование многослойного стекловолокна позволило сделать доску очень прочной

CrazyFly Allround

Если вы ищете высококачественный кайтборд, который хорошо работает, круто выглядит и имеет очень привлекательную цену, тогда Allround - это доска для Вас.

Allround получил новый контур и новый одиночный конкейв. Типсы теперь более квадратные, что обеспечивает большую площадь поверхности для лучшей наветренной производительности, в то время как одиночный конкейв обеспечивает больший комфорт и делает ход Allround намного более плавным.

Allround - невероятно удобная доска с мягким флексом, отличной способностью противостоять ветру и оптимальными толчковыми характеристиками, она состоит из трех основных элементов: деревянного сердечника, осевого стекловолокна и кантов. Эти три высококачественных элемента позволяют доске обеспечить фантастическую производительность на воде.

Конструкция Allround спроектирована для широкого круга райдеров от новичка до среднего уровня.

Характеристики
Тип товара Кайтборд + крепления
Стиль катания Фрирайд
Год выпуска 2018
Бренд CRAZYFLY
Размер борда 138*43 см
Кешбэк

При любой покупке в нашем интернет-магазине, на Ваш бонусный счет будет зачислен кешбэк: 5, 7 или 10%

При следующих покупках Вы сможете оплачивать бонусами до 25% от суммы заказа !