Кайтборд Crazyfly Allround 2019

Обзор

В комплекте: кайтборд, крепления, плавники, ручка, крепеж.

Размеры: 135 x 40 / 138 x 40 / 138 x 43 / 145 x 42 / 145 x 44 / 145 x 48







Особенности

Конструкция и все ее компоненты производятся в Европе на собственном заводе CrazyFly

Одиночный конкейв обеспечивает мягкую зарезку, доска чрезвычайно стабильна и удобна в управлении

Использование многослойного стекловолокна позволило сделать доску очень прочной

CrazyFly Allround

Если вы ищете высококачественный кайтборд, который хорошо работает, круто выглядит и имеет очень привлекательную цену, тогда Allround - это доска для Вас.

Allround получил новый контур и новый одиночный конкейв. Типсы теперь более квадратные, что обеспечивает большую площадь поверхности для лучшей наветренной производительности, в то время как одиночный конкейв обеспечивает больший комфорт и делает ход Allround намного более плавным.

Allround - невероятно удобная доска с мягким флексом, отличной способностью противостоять ветру и оптимальными толчковыми характеристиками, она состоит из трех основных элементов: деревянного сердечника, осевого стекловолокна и кантов. Эти три высококачественных элемента позволяют доске обеспечить фантастическую производительность на воде.

Конструкция Allround спроектирована для широкого круга райдеров от новичка до среднего уровня.